Chiusura discoteche | l’Ordine dei Medici di Benevento è dalla parte del ministro

Tempo di lettura: 2 minuti"Pieno consenso dell'OMCeO di Benevento all'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che chiude le discoteche e impone l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi e negli orari della movida". Lo afferma il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello. "Rinnovo l'appello ai cittadini a non sottovalutare, per una comprensibile voglia di leggerezza dopo mesi di restrizioni, e forse anche aiutati da messaggi fuorvianti che arrivano, purtroppo, spesso in buona fede, anche dalla politica e da alcuni Medici, l'importanza delle regole di prevenzione. Il virus non è andato in vacanza, è ancora con noi, ...

