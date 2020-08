Chiudono le discoteche ma il rave party di Ferragosto dura da tre giorni (Di lunedì 17 agosto 2020) «Da una parte la recente ordinanza del Governo con la quale vengono chiuse le discoteche per evitare assembramenti che favorirebbero la diffusione del Coronavirus, dall'altra un rave party con 1.500 partecipanti provenienti da tutta Europa che continua indisturbato da oltre tre giorni nel cremonese». Lo dice l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della Lombardia, Riccardo De Corato, in merito alle segnalazioni ricevute da alcuni residenti nella zona di Spino d'Adda (Cremona) sul rave party in corso dalla sera di venerdì 14 agosto fra il fiume Adda e le cascine Gamello e Cà Nova. «Quanto sta accadendo in queste ore - prosegue De Corato - ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Chiudono discoteche Coronavirus, le Regioni non chiudono le discoteche. Il governo: “Pronti a ogni intervento” Sky Tg24 Covid, Governo e Regioni spengono la musica: discoteche chiuse

Stagione già finita per discoteche e sale da ballo: la curva epidemiologica legata al coronavirus ha spinto Governo e Regioni a ordinare la chiusura. In Puglia erano aperte dal 15 giugno. Il provvedim ...

Coronavirus, Malta chiude bar e locali notturni. Polizia antisommossa a Marsiglia per far rispettare obbligo mascherine

Le discoteche hanno chiuso, ristoranti e bar non potranno accogliere clienti dopo l’una del mattino, stop al fumo all’aperto se non si potrà rispettare la distanza di 2 metri. Stessa sorte per le ...

