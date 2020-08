Chiara Ferragni è la nuova Romina Power | “Felicità” estiva per la coppia | Video (Di lunedì 17 agosto 2020) Chiara Ferragni durante i giorni scorsi ha deciso di darsi al canto trasformandosi nella nuova Romina Power. La coppia formata da Fedez e Chiara lascia così tutti i fan sui social molto sorpresi terminando un Ferragosto di fuoco sotto le note di “Felicità”. Albano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più conosciute e apprezzate nel panorama internazionale proprio come i Ferragnez. La coppia negli ultimi anni si sono ritrovato protagonisti assoluti di tantissimi scoop ma soprattutto della nascita del piccolo Leone. Durante la giornata di Ferragosto moglie e marito hanno dato vita a un karaoke con i fiocchi. Condividendo la loro “felicità” sui social e imitando ... Leggi su giornal

mashkyufriends : RT @Una_Gioia_Mai: Daniela Martani prima di parlare di Chiara Ferragni lavati la bocca con la candeggina, next. - fflawssome : @zena_is_ere ALTRO CHE CHIARA FERRAGNI QUI - MonsterVersace : raga io lo direi sempre : VOGLIO LA STESSA VITA DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ???? - _martinaaa___ : RT @sbetz10: Fedez e Chiara Ferragni che cantano Albano e Romina senza rendersi conto che sono i nostri Albano e Romina di city life - waitingDecember : @LoPsihologo Chiara ferragni è una signora in confronto a questa che non so manco chi è -