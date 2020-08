«Chiamatele ancora emozioni», Mogol soffia su 84 candeline. Ai giovani: «Prima che artisti, siate donne e uomini» – L’intervista (Di lunedì 17 agosto 2020) Il mio mestiere è vivere la vita, l’ha scritto e l’ha fatto Giulio Rapetti Mogol, che con 84 candeline spente oggi, continua a raccontarsi e a giocare con le parole. Il gioco più serio di tutti, che lo ha consacrato per sempre tra gli autori di testi musicali più stimati al mondo. Dire Mogol è dire Battisti, ma anche Cocciante, Mina, Gianni Bella, Vanoni, Dalla, Tenco e ancora tanti altri, che elenca mentre si racconta all’ombra di un giardino nelle Puglie, scenario di qualche giorno di pausa dallo spettacolo-racconto con cui sta girando l’Italia e che non poteva chiamarsi in nessun altro modo se non emozioni. Dai giradischi a Spotify, testi oltre il tempo e le generazioni. Maestro, se le dico gioventù cosa le viene in ... Leggi su open.online

