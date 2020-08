Chi guarda troppi porno rischia il 'flop' sotto le lenzuola. La ricerca su 3mila uomini (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo i video hot il sesso non risulta più all'altezza delle aspettative e si soffre di disfunzione erettile. Ma gli esperti... Leggi su europa.today

carlogubi : Totolo! I soldi che ti hanno dato i fascisti per 'indagare' su due galline rubate anni fa a Lampedusa potevi usarli… - cstambul : RT @LupodiBrughiera: @cstambul @MarceVann Ma guarda che, al netto dei DEMoni, chi vuole morto Trump siede saldamente nel GOP o tra coloro c… - Vale41229116 : @Una_Gioia_Mai 'Troppi colpi bassi Troppi cambieresti per me Per chi non guarda mai oltre il margine Per chi diseg… - masup0 : @tinapica88 Ma la vuoi finì?! Ma sei una gran bella donna, fai invidia a tante donne. Chi ti guarda e si gira e per… - jujuuuuuuul : Io lo faccio per me, mica per te. Guarda questa gente che mente, ma fammi giudicare almeno da chi è competente. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi guarda Turisti con il naso all'insù anche ad Asti, a contemplare le bellezze architettoniche di una città che non si è arresa (FOTOGALLERY) LaVoceDiAsti.it sotto a chi tocca

Nelle sue pagelle settimanali sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili parla «dell'intervento della leader di Fratelli d'Italia in occasione della discussione della proroga dello stato di emergenza nell ...

Stupro dell'orrore in spiaggia: tre immigrati minorenni su una 15enne

Terribile avventura quella accaduta a una ragazzina di 15 anni in spiaggia a Lignano. La giovane era sola e stava aspettando alcuni amici quando è stata avvicinata da un gruppetto di tre coetanei. Sem ...

Nelle sue pagelle settimanali sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili parla «dell'intervento della leader di Fratelli d'Italia in occasione della discussione della proroga dello stato di emergenza nell ...Terribile avventura quella accaduta a una ragazzina di 15 anni in spiaggia a Lignano. La giovane era sola e stava aspettando alcuni amici quando è stata avvicinata da un gruppetto di tre coetanei. Sem ...