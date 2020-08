Champions League, la decisione dell’UEFA: assegnata prima vittoria a tavolino causa Covid (Di lunedì 17 agosto 2020) È stata assegnata la prima sconfitta a tavolino a causa del Covid-19.Barcellona, caos dopo la disfatta in Champions League: da Rakitic a Umtiti, sette giocatori vicini all’addioLa UEFA ha deciso di eliminare dai preliminari della competizione i kosovari del Drita che avrebbero dovuto affrontare i nord-irlandesi del Linfield nel primo turno di qualificazione. La sfida sarebbe dovuta andare in scena martedì 11 agosto, ma la compagine balcanica si è presentata all'appuntamento con due calciatori positivi al Coronavirus e per tale motivo ha subito la dura penalità. Il match è stato annullato immediatamente e di conseguenza costretto la squadra guidata dal tecnico macedone, Ardijan Nuhiji, a uscire sconfitta senza neanche ... Leggi su mediagol

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - L'Inter prova a conquistare la finale di Europa League nella sfida al Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri puntano a portare a casa un trof ...

Lipsia, così la Red Bull ha messo le ali al club: giovani e soldi per passare dalla quinta serie tedesca alla semifinale di Champions in 11 anni

Dal 13 luglio 2009 al 18 agosto 2020. Dalla prima partita ufficiale, e vinta per 5-0 contro il Bannewitz in amichevole, alla semifinale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Nessuno aveva ...

