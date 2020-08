Challenger Todi 2020, il montepremi e il prize money (Di lunedì 17 agosto 2020) Il montepremi e il prize money del Challenger di Todi 2020, torneo su terra in programma da lunedì 17 a domenica 23 agosto. Ritornano a riempire il nuovo calendario Atp anche i Challenger con due appuntamenti in contemporanea: parliamo del torneo di Todi e quello di Praga. Sul suolo italiano presente Marco Cecchinato, oltre a tanti giovani come Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Il prize money complessivo si attesta sugli 88.520 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 100 punti Atp anche una cifra attorno ai 12 mila euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €885 (0 punti) SECONDO TURNO: €1.460 (8 punti) QUARTI DI FINALE: ... Leggi su sportface

