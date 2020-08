Cavern Club, il locale che ha lanciato i Beatles rischia la chiusura: ecco perché (Di lunedì 17 agosto 2020) Sessant’anni fa, Alan Synter tornò a Liverpool con un’idea in testa: aprire un jazz Club come quelli che aveva visto a Parigi. Uno in particolare gli era rimasto in mente: Le Caveau de la Huchette. Trovò un piccolo scantinato in una fabbrica in disuso, in Mathew Street, e aprì il Cavern Club. Un nome particolarmente azzeccato: sottoterra, buio e umido. Ma pieno di musica. Fu proprio lì che un giorno, all’ora di pranzo, Brian Epstein vide suonare i Beatles. Il resto è storia. Una storia che ora potrebbe finire: demolito e ricostruito diverse volte, il Cavern ora rischia la chiusura per via della pandemia di coronavirus. Tra il lockdown, il calo di turisti e le limitazioni in corso, il locale stima una ... Leggi su ilfattoquotidiano

