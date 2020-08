Cavani si sbilancia: “Benfica grande squadra. Pronto per altra tappa della mia vita” (Di lunedì 17 agosto 2020) Non lo dice apertamente, ma Edinson Cavani è Pronto a dire sì al Benfica. L'attaccante, ormai ex Paris Saint-Germain, si prepara ad una nuova avventura, questa volta in Portogallo. I vari quotidiani A Bola, Record e O Jogo danno l'affare come fatto, ma si attende comunque l'ufficialità. L'indizio più grande per la buona riuscita dell'operazione pare averlo dato lo stesso centravanti che, intercettato in aeroporto da TeleVivo ha rilasciato alcune dichiarazioni.Cavani: "Benfica grande squadra. Pronto per nuova tappa della mia vita"caption id="attachment 919293" align="alignnone" width="688" Edinson Cavani (Getty Images)/caption"Il Benfica è una grande ... Leggi su itasportpress

