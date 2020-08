Cavallo morto alla Reggia, Direzione: stop al servizio, presto le golf car per il Parco Reale (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo la morte, il 12 agosto, di un Cavallo che trainava una carrozza alla Reggia di Caserta, la Direzione del monumento patrimonio Unesco, che nell’immediatezza aveva già sospeso il servizio, ne ha deciso la cessazione probabilmente definitiva, a vantaggio di un servizio di golf car. Lo spiega una nota della Reggia, guidata dal direttore Tiziana Maffei. “Il servizio carrozze ippotrainate della Reggia di Caserta è cessato. L’Istituto museale accelera sul bando, già in fase di redazione da qualche mese, per il noleggio con conducente di golf car elettriche omologate. Il trasporto ippotrainato all’interno del ... Leggi su anteprima24

