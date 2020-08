Cavallo morto alla Reggia di Caserta, annunciato lo stop del servizio carrozze (Di lunedì 17 agosto 2020) NAPOLI – “Il servizio carrozze ippotrainate della Reggia di Caserta e’ cessato”. Lo comunica la direzione del sito. La decisione e’ stata assunta a seguito di quanto accaduto lo scorso 12 agosto quando uno dei cavalli del servizio carrozze ippotrainate, gestito in concessione dalla societa’ Tnt, e’ deceduto. L’istituto museale, intanto, accelera sul bando, gia’ in fase di redazione da qualche mese, per il noleggio con conducente di golf car elettriche omologate. Leggi su dire

fattoquotidiano : Reggia di Caserta, morto un cavallo “per il troppo caldo”. Polemica sulle botticelle. Enpa: “In un Paese civile dov… - SkyTG24 : Cavallo muore in Reggia Caserta, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunceremo” - ZegnaGiusy : @LAVonlus @reggiadicaserta @Adnkronos @Adnk_Prometeo @Agenzia_Ansa @mattinodinapoli RIMANETE COMUNQUE DEGLI INCIVIL… - psychovart : RT @ultimenotizie: 'Un cavallo è morto alle 12:30 dopo aver accusato un malore dovuto alle alte temperature che si sono registrate nelle ul… - Rita27546 : Niente più cavalli nella Reggia di Caserta: arriva lo stop della direttrice -