Cava de’ Tirreni, un nuovo positivo al covid-19: salgono a cinque i casi (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un nuovo caso positivo al covid 19 nella città di Cava de’Tirreni. Si tratta un giovane, asintomatico, che lavora in una struttura ospedaliera campana. Il protocollo è stato attivato, come conferma il primo cittadino del centro metelliano, Vincenzo Servalli. Allo stato ci sono cinque cavesi positivi al Coronavirus e 70 persone circa in isolamento in attesa degli esiti dei tamponi. L'articolo Cava de’ Tirreni, un nuovo positivo al covid-19: salgono a cinque i casi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

