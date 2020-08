Catania, suicida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso la moglie (Di martedì 18 agosto 2020) Il ceramista di 50 anni, Giuseppe Randazzo, era stato arrestato dalla polizia per l'uccisione della moglie Catya Di Stefano ed era detenuto nel carcere di Caltagirone Leggi su repubblica

01:01Catania, suicida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso la moglie

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 18 AGO - Si è tolto la vita nel carcere di Caltagirone, dove era detenuto dal 13 agosto scorso, Giuseppe Randazzo, il ceramista di 50 anni arrestato dalla Polizia per l ...

