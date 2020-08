Catania, 25 convocati per il ritiro a Torre del Grifo (Di lunedì 17 agosto 2020) Con il raduno in vista dell’inizio del ritiro pre-campionato e con le visite mediche è iniziata oggi, a Torre del Grifo, la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica 2020/21. Mister Raffaele e venticinque calciatori rossazzurri si sono sottoposti in mattinata alla prima serie di tamponi, secondo le prescrizioni del vigente protocollo sanitario che regola l’attività sportiva degli atleti professionisti durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’esito degli accertamenti diagnostici consentirà di predisporre i primi allenamenti individuali. Giovedì 20 agosto, in calendario la seconda sessione di tamponi ed i test sierologici, necessari in funzione degli allenamenti collettivi.I 25 convocati attualmente in ... Leggi su itasportpress

Con il raduno in vista dell’inizio del ritiro pre-campionato e con le visite mediche è iniziata oggi, a Torre del Grifo, la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica 2 ...

Con il raduno in vista dell'inizio del ritiro pre-campionato e con le visite mediche è iniziata oggi, a Torre del Grifo, la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica 2