Castro: «Complimenti all’Inter, ora dobbiamo guardare al futuro» (Di martedì 18 agosto 2020) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luís Castro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Luís Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore: ANALISI MATCH – «Mentalmente è un giorno difficile per noi. L’Inter ha vinto, noi non siamo riusciti ad esprimerci al nostro livello. Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione con Marcos Antonio, e nella ripresa c’è stata quell’altra chance che non abbiamo sfruttato. Nel primo tempo l’Inter ha sfruttato solo un’occasione su due, poi nella ripresa abbiamo avuto l’occasione per il pareggio. Dopo però loro hanno pareggiato e noi non siamo riusciti a ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Castro in conferenza: 'Complimenti all'Inter, dopo il 2-0 non abbiamo reagito. Ora guardiamo avanti' - IPunter77 : @tekeonheels @CesareCasadei @bettafranchi Il lago di Iseo è nero e profondo, presso gli orridi di Castro...ma qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Castro Complimenti Castro: "Complimenti all'Inter. Questa sconfitta rimarrà nella nostra testa" TUTTO mercato WEB Castro: «Complimenti all’Inter, ora dobbiamo guardare al futuro»

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luís Castro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Luís Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Sky S ...

Conte: "Unica italiana in Europa? Non ci sentiamo i salvatori della patria. Se dovessimo vincere, srei felice per il club"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Shakhtar Donetsk valida per la semifinale di Europa League. Sull'avversario: “È una squadra piena d ...

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luís Castro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Luís Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Sky S ...Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Shakhtar Donetsk valida per la semifinale di Europa League. Sull'avversario: “È una squadra piena d ...