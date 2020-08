Cassazione: il ripudio della moglie non è riconosciuto in Italia (Di lunedì 17 agosto 2020) Cancellazione trascrizione sentenza di ripudio della moglieNon ci sono ostacoli al riconoscimento della sentenza di ripudio?Un provvedimento di ripudio della moglie non può trovare riconoscimento in ItaliaCancellazione trascrizione sentenza di ripudio della moglieTorna su Con la sentenza 16804/2020 (sotto allegata) la Cassazione enuncia un importante principio giuridico in base al quale una decisione che contempla il ripudio della moglie da parte del marito pronunciata da un'autorità religiosa straniera, anche se equiparabile a una sentenza interna, non può trovare riconoscimento nell'ordinamento ... Leggi su studiocataldi

agostinomela : Una decisione di ripudio emanata all’estero da una autorità religiosa non può essere riconosciuta all’interno dell’… - AvvCanu : La Cassazione nega il riconoscimento della sentenza di ripudio emanata dalla autorità religiosa straniera - f_nicosia : RT @diregiustizia: La #Cassazione nega il riconoscimento della sentenza di ripudio emanata dalla autorità religiosa straniera - diregiustizia : La #Cassazione nega il riconoscimento della sentenza di ripudio emanata dalla autorità religiosa straniera… -

