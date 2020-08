Caso Viviana Parisi, un testimone: “Il piccolo Gioele era vivo dopo l’incidente” (Di lunedì 17 agosto 2020) dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. E’ la ricostruzione del testimone presente dopo l’impatto resa nota dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna. La famiglia Mondello, intanto, “presto nominerà un consulente di parte per verificare dinamica e danni dell’incidente stradale avuto da Viviana Parisi” prima della sua scomparsa. Lo annuncia l’avvocato Pietro Venuti per “fare chiarezza sulla vicenda”. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori era propria quella che ... Leggi su meteoweb.eu

AnonymeRai : ? Viviana Parisi: a 'Chi l'ha visto?' il caso del figlio Gioele - zazoomblog : Caso Viviana Parisi: setacciato prato “alla ricerca di indumenti” del piccolo Gioele - #Viviana #Parisi:… - animarock80 : Un altro 'caso Viviana'? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata - Italia_Notizie : Un altro 'caso Viviana'? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata - Nebrodinotizie : La Polizia sta passando al setaccio le immagini delle telecamere #VivianaParisi -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Viviana Un altro "caso Viviana"? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata ilGiornale.it Viviana Parisi, i genitori chiedono di vedere le foto del cadavere, ma il pm dice no

I genitori di Viviana Parisi hanno chiesto di vedere le foto del cadavere della figlia, ma il pm ha detto no I genitori di Viviana Parisi hanno chiesto al procuratore di Patti di poter vedere le foto ...

Morte Viviana Parisi, in un prato si cercano gli indumenti di Gioele

Stando a quanto rivela AdnKronos, questa mattina le guardie forestali hanno circoscritto un’area che stanno setacciando “alla ricerca di indumenti” del figlio di Viviana Parisi. L’area si trova vicino ...

I genitori di Viviana Parisi hanno chiesto di vedere le foto del cadavere della figlia, ma il pm ha detto no I genitori di Viviana Parisi hanno chiesto al procuratore di Patti di poter vedere le foto ...Stando a quanto rivela AdnKronos, questa mattina le guardie forestali hanno circoscritto un’area che stanno setacciando “alla ricerca di indumenti” del figlio di Viviana Parisi. L’area si trova vicino ...