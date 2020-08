Caso Viviana Parisi: tante ipotesi e troppi dubbi mentre le ricerche di Gioele proseguono per il 14° giorno (Di lunedì 17 agosto 2020) proseguono, per il 14° giorno, le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, scomparso il 3 agosto con la madre Viviana Parisi, la dj trovata morta nelle campagne di Caronia l’8 agosto. Nelle perlustrazioni sono impegnate circa settanta persone tra cui carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con droni e cani specializzati, oltre a vigili del fuoco, Protezione civile, forestali, poliziotti e finanzieri, coordinati dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo. Tra le varie piste, si indaga anche su una possibile aggressione a madre e figlio da parte di animali selvatici o cani feroci: l’ipotesi sarebbe avvalorata dalla presenza sulle gambe della donna di alcuni morsi. Le scarpe di Viviana non sarebbero sporche di terra, e di conseguenza ... Leggi su meteoweb.eu

