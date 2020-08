Caso Viviana Parisi, i genitori della dj: “Siete sicuri che sia lei?” (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia (ME) lo scorso 8 giugno, e i genitori della donna, hanno incontrato il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona, al momento senza indagati. I genitori della 43enne hanno chiesto di potere vedere le foto del corpo della figlia per avere la conferma visiva della sua identità e hanno anche chiesto di potere svolgere ricerche del nipote Gioele. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha spiegato loro che non era possibile, ma che non ci sono dubbi sull’identità della vittima. A ricostruire l’incontro è stato il legale di Daniele Mondello, ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Caso Viviana Parisi: setacciato prato “alla ricerca di indumenti” del piccolo Gioele - #Viviana #Parisi:… - animarock80 : Un altro 'caso Viviana'? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata - Italia_Notizie : Un altro 'caso Viviana'? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata - Nebrodinotizie : La Polizia sta passando al setaccio le immagini delle telecamere #VivianaParisi - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, nuova ipotesi: aggredita da due cani, ma del piccolo Gioele nessuna traccia -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Viviana Un altro "caso Viviana"? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata ilGiornale.it La morte di Viviana Parisi, i dubbi dei genitori: "Sicuri sia lei? Negata la visione delle foto"

I genitori di Viviana Parisi dubitano che il corpo trovato lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia possa essere della figlia. Questo dopo che gli è stata negata la possibilità di vedere le immagi ...

Chi l’ha visto? ritorna in Tv: speciale su Viviana Parisi e figlio Gioele

Chi l’ha visto? ritorna a sorpresa in Tv, dopo solo tre settimane di stop. Si era parlato di un possibile abbandono di Federica Sciarelli e invece la conduttrice continuerà a essere al timone del prog ...

I genitori di Viviana Parisi dubitano che il corpo trovato lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia possa essere della figlia. Questo dopo che gli è stata negata la possibilità di vedere le immagi ...Chi l’ha visto? ritorna a sorpresa in Tv, dopo solo tre settimane di stop. Si era parlato di un possibile abbandono di Federica Sciarelli e invece la conduttrice continuerà a essere al timone del prog ...