Caso Bucaria: ritrovata l’arma del delitto (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono passati appena 10 giorni dall’arresto dell’imprenditore Matteo Bucaria e la vicenda giudiziaria si arricchisce di un nuovo importante particolare. Gli uomini della Squadra Mobile, sulla base delle indicazioni fornite in un recente interrogatorio dal GERVASI Gaspare, già in carcere per il tentato omicidio di CUNTULIANO Domenico, hanno condotto per ore una minuziosa attività di... L'articolo Caso Bucaria: ritrovata l’arma del delitto puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Caso Bucaria: ritrovata l’arma del delitto - AlqamahPost : Caso Bucaria: trovata l'arma del delitto - - BeliceIt : Trapani, caso Bucaria. Trovata l’arma del delitto -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Bucaria Trapani, caso Bucaria. Trovata l'arma del delitto Tp24 Le indagini della Finanza su Bucaria: "Vicino ad ambienti criminali"

“Vicino ad ambienti criminali”. E’ quanto si afferma di Matteo Bucaria, a lungo considerato un “imprenditore antimafia” e recentemente arrestato con l’accusa di essere stato il mandante del tentato om ...

Matteo Bucaria? "Privo di scrupoli, in contatto con ambienti criminali e ... "

"Un soggetto privo di scrupoli, attento solo al proprio tornaconto ed in contatto con ambienti criminali, all'interno dei quali sa muoversi reperendo uomini e mezzi per compiere le imprese più sciagua ...

“Vicino ad ambienti criminali”. E’ quanto si afferma di Matteo Bucaria, a lungo considerato un “imprenditore antimafia” e recentemente arrestato con l’accusa di essere stato il mandante del tentato om ..."Un soggetto privo di scrupoli, attento solo al proprio tornaconto ed in contatto con ambienti criminali, all'interno dei quali sa muoversi reperendo uomini e mezzi per compiere le imprese più sciagua ...