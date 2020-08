Caronia parla il testimone: Gioele era vivo dopo l’incidente, in braccio a Viviana. Proseguono le ricerche (Di lunedì 17 agosto 2020) Continuano le ricerche del piccolo Gioele, a tredici giorni dalla sua scomparsa. E di pari passi continuano anche le indagini, ogni giorno nuove scoperte. Oggi la testimonianza di una persona che conferma quanto immaginato nelle ultime ore: Gioele era ancora vivo dopo l’incidente. Il bambino quindi non è morto a causa dell’incidente i macchina e Viviana Parisi non lo ha seppellito da qualche parte nel bosco di Caronia, per poi togliersi la vita. Era questa una delle prime ipotesi maturate dopo il ritrovamento del corpo della donna. In tredici giorni si è detto davvero di tutto ma per il momento ci sono solo tante domande, interrogativi senza risposte mentre è ancora avvolto nel mistero il finale di questa ... Leggi su ultimenotizieflash

