Caronia | continuano le ricerche di Gioele | si ispezionano casolari

Caronia: proseguono, incessantemente, le ricerche del piccolo Gioele. Al quattordicesimo giorno di ricerche, le autorità ispezionano anche casolari abbandonati. Dopo il ritrovamento della madre, la 43enne Viviana Parisi, trovata senza vita nelle campagne di Caronia, proseguono incessantemente le ricerche del piccolo Gioele Mondello. Come riporta l'agenzia di informazione Ansa, i militari della sezione "Carabinieri Cacciatori …

A 13 giorni dalla scomparsa del piccolo, uscito di casa con la mamma Viviana Parisi poi ritrovata cadavere, non si trovano tracce che possano ricondurre a lui. E si susseguono ipotesi su quanto possa ...

Viviana Parisi, l'avvocato del marito della dj morta: «Temeva che le togliessero il figlio». Ricerche di Gioele continuano

Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche di Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle ...

A 13 giorni dalla scomparsa del piccolo, uscito di casa con la mamma Viviana Parisi poi ritrovata cadavere, non si trovano tracce che possano ricondurre a lui. E si susseguono ipotesi su quanto possa ...