Carolina Stramare, preoccupazione per Miss Italia: problemi di peso (Di lunedì 17 agosto 2020) Carolina Stramare Miss Italia ancora in carica per qualche mese si è confidata in un’interessante intervista al settimanale Di Più dove ha parlato soprattutto del periodo della quarantena e dell’effetto della pandemia sul suo stato emotivo. Carolina ha dovuto, come molte altra persone, disdire tutti i suoi impegni ma questo non l’ha preoccupata come la paura del Coronavirus. Per lei è stato un periodo di stress e ansia dove nonostante una sana alimentazione ha perso molti chili facendole perdere la sua perfetta forma fisica. Carolina ha avuto timore soprattutto per i suoi nonni anziani a cui ha dedicato molto tempo e attenzione pur cercando di stargli a distanza: “Ero terrorizzata per i miei nonni che vivono a Vigevano, a pochi metri ... Leggi su quotidianpost

