"Carlo Benvenuto. L'originale": la mostra è a Rovereto (Trento) fino al 18 ottobre (Di lunedì 17 agosto 2020) "Senza titolo" (2008) di Carlo Benvenuto. Una mostra "dialogante" potrebbe essere la giusta definizione per Carlo Benvenuto. L'originale. Infatti le sessanta opere – foto, dipinti, sculture – realizzate dagli anni Novanta a oggi, firmate dall'artista di Stresa, visualmente si confrontano con altrettanti lavori di Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi e Renato Guttuso, che fanno parte della collezione stabile del museo. "Senza titolo" (2009) di Carlo Benvenuto. Il risultato è una sorta di "componimento metafisico", dove il tema dell'autoritratto, quello del doppio, e gli oggetti quotidiani ripresi in scala 1:1 giocano un ruolo fondamentale. Info: Mart, Rovereto (Trento) fino al

