Carabiniere trova portafogli e si mette alla ricerca della proprietaria

È una piccola ma lieta notizia quella che arriva dalla stazione dei carabinieri di Salerno. Ieri il Brigadiere Capo Antonio Romano, effettivo alla Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello, libero dal servizio, ha ritrovato presso il Centro Commerciale "Le Cotoniere" un portafogli contenente oltre 300 euro. È rientrato immediatamente al proprio reparto, nonostante fosse a riposo, per dare immediatamente corso alle ricerche della proprietaria. Riuscito nell'intento, ha contattato subito la signora che si è presentata questa mattina presso il Comando Stazione per ritirarlo. La proprietaria ha espresso frasi di elogio e ringraziamento per il Sovrintendente, felicissima per l'insperato

