Capitali italiane della lettura, per la prima volta anche Napoli nella top ten. Indagine di Amazon (Di lunedì 17 agosto 2020) Milano capitale della lettura, seguono Roma e Torino nella top ten stilata da Amazon.it, new entry Napoli (ANSA) – ROMA, 17 AGO – Milano si conferma regina della lettura per l’ottavo anno consecutivo seguita da Roma, che guadagna la seconda posizione rispetto allo scorso anno, e Torino, che conquista il terzo gradino del podio. La rivelazione di quest’anno è Napoli, che entra per la prima volta nella top ten. Dalla classifica stilata da Amazon.it emerge inoltre un’interessante crescita nelle città al Sud della penisola, con Palermo, che passa dal 47 al 13 posto, Bari, che scala dal 46 al 20 posto e Reggio Calabria, che ... Leggi su ildenaro

2_italie : RT @GianandreaGaian: @cris_cersei Il PD è da anni il Partito Francese Italiano, ora con IV. Renzi omaggia Macron, capitali feancesi fanno m… - Eug_Abr : @michelenutrica1 @rubio_chef @KamalaHarris Non c'è linea. È come 'destra' e 'sinistra' italiane. Partiti borghesi c… - IFarcela : RT @GianandreaGaian: @cris_cersei Il PD è da anni il Partito Francese Italiano, ora con IV. Renzi omaggia Macron, capitali feancesi fanno m… - ShardanFreeMan : RT @GianandreaGaian: @cris_cersei Il PD è da anni il Partito Francese Italiano, ora con IV. Renzi omaggia Macron, capitali feancesi fanno m… - neo_dymium : RT @GianandreaGaian: @cris_cersei Il PD è da anni il Partito Francese Italiano, ora con IV. Renzi omaggia Macron, capitali feancesi fanno m… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitali italiane Capitali italiane della lettura, per la prima volta anche Napoli nella top ten. Indagine di Amazon Il Denaro Amazon, Milano capitale della lettura: seguono Roma e Torino

Si contendono gli ultimi posti Siracusa, Alessandria e Foggia. Anche quest'anno, per l'ottavo anno consecutivo, Amazon.it ha stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri, ...

Amazon, Milano capitale della lettura per l'ottavo anno consecutivo

MILANO - Per l'ottavo anno consecutivo Milano si conferma regina della lettura, seguita da Roma, che guadagna la seconda posizione rispetto allo scorso anno, e Torino, che conquista il terzo gradino d ...

Si contendono gli ultimi posti Siracusa, Alessandria e Foggia. Anche quest'anno, per l'ottavo anno consecutivo, Amazon.it ha stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri, ...MILANO - Per l'ottavo anno consecutivo Milano si conferma regina della lettura, seguita da Roma, che guadagna la seconda posizione rispetto allo scorso anno, e Torino, che conquista il terzo gradino d ...