Caos scuola: i genitori tentati dall’homeschooling (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle chat delle mamme – un luogo informale e diffuso sui social di tutte le città d’Italia, utile a misurare la pancia del paese – è già settembre. Da qualche giorno, infatti, si rincorrono, principalmente su Facebook e WhatsApp, thread che raccolgono centinaia di commenti per confrontarsi sulle riaperture scolastiche. Al contrario di quello che succede ai piani alti del Miur e sui principali mezzi d’informazione – per i quali, quando si parla di “scuola” ci si riferisce quasi sempre alla secondaria superiore – le mamme sono anagraficamente preoccupate in particolare per i primi cicli: Nido, Infanzia e Primaria. Un’interlocuzione – quella nei gruppi – esclusivamente femminile, che segna più di tanti studi la strettissima correlazione di genere tra genitore e rapporto con la ... Leggi su wired

