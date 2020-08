Caos in Bielorussia: «Mezzi militari russi verso il confine», ma Mosca nega. Lukashenko: «Nuove elezioni sono fuori questione» (Di lunedì 17 agosto 2020) Non si placano le proteste in Bielorussia contro la sesta rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko, a una settimana dalle contestate elezioni che lo hanno visto “trionfare” con l’80% dei consensi. Soprannominato “l’ultimo dittatore d’Europa”, Lukashenko ieri a Minsk, arringando un migliaio di suoi sostenitori, ha chiaramente detto che le elezioni non si ripeteranno. Nessuna marcia indietro quindi, nemmeno di fronte alla folla oceanica di manifestanti che ha dato vita alla “marcia per la libertà“. E il concetto è stato ribadito anche stamattina, durante una visita a una fabbrica di trattori: Nuove elezioni sono «fuori ... Leggi su open.online

