Cane abbandonato legato in un terreno, muore strozzato mentre cerca di raggiungere l'acqua (Di lunedì 17 agosto 2020) Ventimiglia, Cane legato e abbandonato, muore strangolato e assetato. Padrone denunciato. Una scena orribile. Il povero animale, di razza Rottweiler, è stato trovato morto strozzato dalla corda con il ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Il cane abbandonato sotto il sole è stato adottato dal poliziotto che lo ha salvato - LaStampa : Roma, cucciolo di cane abbandonato sotto il sole viene adottato dal poliziotto che lo ha salvato @fulviocerutti - yukilaroche : @mayajlaroche dai attenzioni a tutti tranne che a me vabbè dillo che mi hai abbandonato per strada come un cane - leggoit : Cane abbandonato legato in un terreno, muore strozzato mentre cerca di raggiungere l'acqua - magolancaster : RT @magolancaster: @rivelatrice_spm NO ASSOLUTAMENTE NO NON HO NESSUNO CHE SI PRENDE CURA DI ME !!!! SONO VERAMENTE SOLO COME UN CANE ABB… -

Ultime Notizie dalla rete : Cane abbandonato Trovato cane abbandonato e legato al guardrail, salvato da morte certa AgrigentoOGGi.it Roma, cucciolo di cane legato a un palo sotto il sole: adottato dal poliziotto che lo ha salvato

Una cucciola di meticcio legata ad un palo della luce sotto il sole cocente è stata salvata e adottata da un agente di polizia del commissariato San Giovanni, a Roma. È la storia a lieto fine di Maggi ...

Strangolato dal guinzaglio mentre cercava di salvarsi la vita

Un cane è morto soffocato in un terreno situato lungo la riva del fiume Roya, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Il rottweiler, abbandonato a se stesso da giorni, cercava disperatamente un modo p ...

Una cucciola di meticcio legata ad un palo della luce sotto il sole cocente è stata salvata e adottata da un agente di polizia del commissariato San Giovanni, a Roma. È la storia a lieto fine di Maggi ...Un cane è morto soffocato in un terreno situato lungo la riva del fiume Roya, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Il rottweiler, abbandonato a se stesso da giorni, cercava disperatamente un modo p ...