Cancro all’intestino | sembra incinta ma per il medico ‘sono emorroidi’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Un dottore rassicura la propria paziente parlando di emorroidi, invece era un Cancro all’intestino, tanto grave da farla sembrare incinta. Il fegato di una mamma si era gonfiato così tanto a causa del Cancro da farla sembrare incinta di sei mesi. Eppure per ben 4 anni il suo medico di base l’aveva rassicurata dicendo che … L'articolo Cancro all’intestino sembra incinta ma per il medico ‘sono emorroidi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

magicaGrmente22 : Ne poteri raccontare una marea. Cancro all’intestino | per mesi il medico gli dice che è solo un’ulcera -

Ultime Notizie dalla rete : Cancro all’intestino Giovanni Battista Re: «La mia vita con Wojtyla . Perché, malato, non si dimise» Corriere della Sera