Campania, lista unica Renzi-De Mita? L’ex Dc smentisce: “Penso che per fare il dirigente del suo partito non serva granché di pensiero” (Di lunedì 17 agosto 2020) La notizia era circolata negli ultimi giorni ed era – a suo modo – curiosa: Matteo Renzi e Ciriaco De Mita erano pronti a presentare un’unica lista per sostenere Vincenzo De Luca alle Regionali in Campania. Ma come? L’ex rottamatore non definì l’ex segretario della Dc come uno che pensava “solo alla poltrona”? E il sindaco di Nusco non aveva definito Renzi come “un uomo con opinioni di una stupidità insopportabile“? D’altra parte i due avevano duellato in diretta televisiva ai tempi della campagna elettorale per il referendum costituzionale, poi persa dall’allora presidente del consiglio. Ora però sembrava esserci un riavvicinamento, dovuto ovviamente al combinato disposto dei sondaggi di Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano

