Campania, lieve scossa di terremoto nel Sannio: epicentro a Pietrelcina (Di lunedì 17 agosto 2020) Trema la terra nel Sannio, dove una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv. Il sisma è stato avvertito alle ore 9.39 e localizzato nel territorio di Pietrelcina. Il movimento tellurico si è verificato a una profondità di 10 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LorStecchetti : Oggi lieve calo per Lombardia (94 da 97) e Veneto (120 da 127). Calo anche per Campania (18 da 44) E Marche (11 da… - MarianoNuzzo : A @raffcantone colpito da 'Lieve malore' i miei auguri di cuore per una rapidissima e sana ripresa! Ha un libro da… - LorStecchetti : Oggi lieve calo per Lombardia (71 da 76) e Veneto (58 da 63). Aumento per Emilia (69 da 44), Piemonte (38 da 31), L… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania lieve Campania, lieve scossa di terremoto nel Sannio: epicentro a Pietrelcina Teleclubitalia Bomba di caldo, ecco le città casertane più ‘hot’. Ma c'è in arrivo la pioggia

E’ una domenica bollente quella che si sta vivendo in provincia di Caserta. La bomba di caldo che si è abbattuta su Terra di Lavoro da metà settimana continua a farsi sentire. Oggi sono stati registra ...

Coronavirus in Campania, lieve flessione: 4 contagiati in 24 ore ma c'è una vittima

Quattro nuovi positivi su 826 tamponi eseguiti ieri: questo il dato giornaliero dell'Unità di crisi in Campania. Ieri si è registrata anche una vittima (totale complessivo 436) e ci sono state sette g ...

E’ una domenica bollente quella che si sta vivendo in provincia di Caserta. La bomba di caldo che si è abbattuta su Terra di Lavoro da metà settimana continua a farsi sentire. Oggi sono stati registra ...Quattro nuovi positivi su 826 tamponi eseguiti ieri: questo il dato giornaliero dell'Unità di crisi in Campania. Ieri si è registrata anche una vittima (totale complessivo 436) e ci sono state sette g ...