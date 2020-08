Calciomercato Roma – Al via la nuova Roma targata Friedkin (Di lunedì 17 agosto 2020) Da oggi parte ufficialmente la Roma di Friedkin immettendo soldi freschi in una società che rischiava bancarotta pertanto obiettivo primario sarà quello di ridimensionare tutto. Pertanto non ci si aspetterà una campagna acquisti con grandi colpi ma una campagna per sfoltire l’ampia rosa e ridurre gli ingaggi in modo da riportare i conti e la relativa gestione sul giusto piano. A livello dirigenziale sarà garantita la conferma del CEO Guido Fienga mentre restano da definire il successore di Petrachi come direttore sportivo e di conseguenza quello dell’allenatore che con l’eliminazione dall’Europa League è in bilico. Infatti prende quota, visto anche il crollo del Barcellona, il nome di Ramon Planes (in alternativa si valuta Orta del Leeds e Paratici della Juventus) e il nome per ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Pedro arrivato a #Roma: tra poco le prime immagini su @SkySport 24 #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Pedro è arrivato a #Roma: le sue prime immagini in Italia ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Pedro è a #Roma: il video del suo arrivo ???? - Fede_Donofrio : Il closing si è chiuso. Dan #Friedkin è il nuovo presidente della #AsRoma, il 25esimo della sua storia #calciomercato #Roma - sharonchikovs : RT @NicoSchira: Porte girevoli alla #Roma: in uscita Robin #Olsen (piace a #Celtic e #BayerLeverkusen) e Pau #Lopez (sondaggio del #Valenci… -