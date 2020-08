Calciomercato, Pedro è atterrato a Roma. Cavani si avvicina al Benfica (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Roma, Pedro è atterrato a Fiumicino A breve l’ufficialità Come ha dichiarato l’esperto di Calciomercato Nicolò Schira, Pedro Rodriguez a breve diventerà un nuovo calciatore della Roma. L’ex Chelsea e Barcellona, appena atterrato in Italia, fimerà un contratto fino al 2022 da tre miloni di euro a stagione. Con i londinesi lo spagnolo ha segnato 42 volte in 196 presenze. L’Atalanta vicino a Mergim Vojvoda dello Standard Liegi L’arrivo di Vojvoda ravviva il Calciomercato atalantino Dopo l’addio quasi certo di Hans Hateboer, la dirigenza atalantina è pronta a regalare a Gasperini un nuovo esterno tutta fascia, il 25enne kosovaro ... Leggi su sport.periodicodaily

