Calciomercato Napoli: Veretout, Under e Gabriel i nomi caldi (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Ferragosto è stato un momento di riflessione per la dirigenza del Napoli. L'opportunità per fare un resoconto delle trattative in atto, che Cristiano Giuntoli sta seguendo con grande interesse. Ci ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - DiMarzio : #Napoli, continua la ricerca di un esterno: contatti per Brekalo del Wolfsburg - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - gianmarcogio_ : Senza le cessioni, il mercato in entrata del #Napoli resta bloccato. Gli azzurri si aspettano di incassare quasi 15… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Gazzetta – Reguilon a titolo definitivo, ma la trattativa è lunga: individuato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: “Ecco l’ultima mossa” Mondo Udinese UFFICIALE – Il Napoli disputerà un triangolare il 28 agosto: l’annuncio dell’Aquila calcio

L’Aquila Calcio ha appena ufficializzato tramite i suoi canali social la data del triangolare amichevole che si disputerà durante il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. In Abruzzo gli azzurr ...

REPUBBLICA - Napoli, Allan in uscita. L'Atletico Madrid propone uno scambio con Herrera!

Il Napoli sta lavorando con grande attenzione anche per quanto riguarda il mercato in uscita. L'Atletico Madrid sarebbe la squadra al momento più avanti per aggiudicarsi il cartellino di Allan Marques ...

L’Aquila Calcio ha appena ufficializzato tramite i suoi canali social la data del triangolare amichevole che si disputerà durante il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. In Abruzzo gli azzurr ...Il Napoli sta lavorando con grande attenzione anche per quanto riguarda il mercato in uscita. L'Atletico Madrid sarebbe la squadra al momento più avanti per aggiudicarsi il cartellino di Allan Marques ...