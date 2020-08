Calciomercato Napoli, sfuma il sogno del ritorno di Edinson Cavani: Benfica a un passo (Di lunedì 17 agosto 2020) Le ultime notizie di mercato provenienti dal Portogallo parlano di un Edinson Cavani a un passo dall’accordo con il Benfica. Il contratto di tre anni con i lusitani è già pronto e per i media locali l’attaccante sarà a Lisbona già domenica, per poi sostenere ad inizio settimana le visite mediche. In un’intervista ad Espn, il fratello-agente dell’uruguayano ha definito la trattativa ben avviata, ma non ancora chiusa: “Si va avanti, ma non c’è niente di firmato”. Per mesi i tifosi del Napoli hanno sognato il ritorno del “Matador” all’ombra del Vesuvio, come già accaduto più volte negli scorsi anni. A quanto pare, il sogno d’amore non si ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - DiMarzio : #Napoli, continua la ricerca di un esterno: contatti per Brekalo del Wolfsburg - SkySport : Napoli, Borussia Dortmund e Atletico Madrid su Allan: le ultime news di calciomercato - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??Al #Napoli sono arrivati gli interessi di #BorussiaDortmund e #AtleticoMadrid per #Allan ??#CMITmercato https://t.co… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??L'#Arsenal brucia il #Napoli: accordo a un passo per #Gabriel del #Lille ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, adesso ci siamo davvero! Offerta pazzesca! Mondo Udinese Bari, Scala verso la permanenza: al Napoli sarebbe stato il team manager

Il possibile approdo di Matteo Scala al Napoli, costringe il Bari a guardarsi intorno per il ruolo di direttore sportivo. Giancarlo Romairone era in pole per l'eventuale sostituzione, ma per il moment ...

Mercato estero: Man United su Saul. Real-Dortmund, Reinier come Hakimi

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 15 agosto 2020. Nuova pista per la panchina del Barcellona d ...

Il possibile approdo di Matteo Scala al Napoli, costringe il Bari a guardarsi intorno per il ruolo di direttore sportivo. Giancarlo Romairone era in pole per l'eventuale sostituzione, ma per il moment ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 15 agosto 2020. Nuova pista per la panchina del Barcellona d ...