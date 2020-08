Calciomercato Napoli: l’Everton torna forte su Allan, i dettagli (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Napoli: dopo Atletico Madrid e Borussia Dortmund anche l’Everton torna in pressing per Allan Aumentano le pretendenti per Allan. Come riporta Sky Sport dopo Atletico Madrid e Borussia Dortmund anche l’Everton è tornata forte sul centrocampista brasiliano. Ancelotti l’ha messo in cima alla lista per i rinforzi e, secondo Alfredo Pedullà, Allan avrebbe rifiutato tutte le altre offerte dando la preferenza ai Toffees. Il Napoli chiede 35 milioni più 5 di bonus, l’Everton non è ancora arrivato a quella cifra ma ci sono i margini per arrivare a un’intesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - DiMarzio : #Napoli, continua la ricerca di un esterno: contatti per Brekalo del Wolfsburg - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - GaeFormisano19 : altre conferme sulla trattativa #Everton-#Allan ?? #Ancelotti vuole fortemente il centrocampista del Napoli e per i… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Cistana, l’agente: “Piace a diversi club italiani, prima dell’infortunio anche il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: “Ecco l’ultima mossa” Mondo Udinese Calciomercato Napoli - Svolta nella trattativa per Boga

Il Napoli ha messo a disposizione Ounas, Younes, Malcuit e Tutino. Il Napoli è fermo a 25, ma ha fatto presente che questi giocatori sono nel pacchetto' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

Hateboer al Napoli: il calciomercato della Serie A prende corpo

Il terzino olandese ha recentemente dichiarato di ritenere chiuso il suo ciclo a Bergamo. Il suo agente, rivela Venerato, ha fatto capire che il ragazzo vuole assolutamente cambiare aria. De Laurentii ...

Il Napoli ha messo a disposizione Ounas, Younes, Malcuit e Tutino. Il Napoli è fermo a 25, ma ha fatto presente che questi giocatori sono nel pacchetto' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...Il terzino olandese ha recentemente dichiarato di ritenere chiuso il suo ciclo a Bergamo. Il suo agente, rivela Venerato, ha fatto capire che il ragazzo vuole assolutamente cambiare aria. De Laurentii ...