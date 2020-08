Calciomercato Napoli, il Manchester City insiste ancora per Kalidou Koulibaly (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Calciomercato del Napoli dovrebbe prevedere presto qualche cessione illustre. Si parla ancora del probabile addio di Kalidou Koulibaly. Nei piani di Aurelio De Laurentiis il giocatore dovrebbe portare nelle casse del club una cifra vicina ai 90 milioni di Euro. Ormai è impossibile raggiungere la tanto vociferata soglia dei 100 milioni, specie dopo l’ultima stagione in chiaroscuro. Secondo il Corriere dello Sport, il Manchester City è vicino alla chiusura dell’affare grazie anche alla mediazione dell’agente del difensore, Fali Ramadani. “Chissà se l’eliminazione dalla Champions spingerà il City a fare in fretta e a dare nuovo impulso alla trattativa per Koulibaly: Fali ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - DiMarzio : #Napoli, continua la ricerca di un esterno: contatti per Brekalo del Wolfsburg - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - scala_mario : MERCATO NAPOLI - SVOLTA A SORPRESA PER L'ATTACCO, SI PUO' CHIUDERE > > > - ForzAzzurri1926 : MERCATO NAPOLI - SVOLTA A SORPRESA PER L'ATTACCO, SI PUO' CHIUDERE > > > -

Calciomercato Napoli, si allontana Boga: idea scambio con la Roma per Under

Con la pista Boga che si raffredda, il Napoli torna a battere con più decisione quella che porterebbe all'acquisto di Cengiz Under. L'attaccante turco ha disputato una stagione al di sotto delle aspet ...

Con la pista Boga che si raffredda, il Napoli torna a battere con più decisione quella che porterebbe all'acquisto di Cengiz Under. L'attaccante turco ha disputato una stagione al di sotto delle aspet ...