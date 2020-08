Calciomercato – Il Cagliari spera di tenere Nainggolan: l’ultima parola a Conte (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Cagliari spera in Nainggolan Dopo il prestito secco di quest’anno il Cagliari spera di poter trattenere Nainggolan anche nella prossima stagione. Il punto sul futuro del centrocampista belga di proprietà dell’Inter è fatto dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “I sardi sperano di riaccogliere Radja Nainggolan dall’Inter, ma l’ultima parola spetta a Conte non appena sarà terminata l’Europa League”. Nodo principale della trattativa tra rossoblu e nerazzurri sarà la formula, con il club milanese che potrebbe non essere disposto a concedere un secondo prestito secco. Nel frattempo il giocatore ... Leggi su intermagazine

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - Glongari : #Cagliari arriva #JuanJesus dalla #Roma contratto fino al 2023 #calciomercato #sportitaliamercato - albrozovic : RT @BCC1920: #Cagliari-#Nainggolan, trovato accordo economico e contrattuale: ora si tratta con l’Inter Svolta nella serata del 16 Agosto,… - AntonyMura : RT @CentotrentunoC: MERCATO #CAGLIARI ?? Il club rossoblù e Radja #Nainggolan avrebbero trovato l'accordo per la permanenza del Ninja in #S… - zazoomblog : Calciomercato Cagliari – Rilancio per portare Benguché in rossoblu - #Calciomercato #Cagliari #Rilancio -

MILANO - Lo scambio di amorosi sms è rimasto sotto traccia fino a qualche giorno fa. Il “fracasso” per la “derrota infernal” di Lisbona, registrato nei dintorni di Barcellona, ha finito con l’inceneri ...

Il Cagliari calcio comincia domani la nuova stagione agonistica

Cagliari, 17 ago. (askanews) - Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini la preparazione precampionato del Cagliari in vista della stagione 2020-21. Il ritrovo è fissato per il pomeriggi ...

