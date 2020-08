Calciomercato Bologna: fatta per De Silvestri, i dettagli (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Bologna: operazione in chiusura per Lorenzo De Silvestri. Il laterale ritroverà Sinisa Mihajlovic Lorenzo De Silvestri saluta il Torino e si appresta a vivere una nuova avventura, sempre in Serie A ma con la maglia del Bologna. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha ormai chiuso per l’esterno destro che arriverà a parametro zero dopo la fine del contratto con il Torino. Quella odierna dovrebbe infatti essere la giornata giusta per definire ogni dettaglio contrattuale e mettere la firma sull’accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Nel pomeriggio la risposta definitiva al #Bologna, ma i segnali non sono positivi - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Alberto #Gilardino ha declinato la proposta del #Bologna per allenare la Primavera: il Campione del Mondo 2006 aspetta la #… - AlbertoVannini : RT @luca_nigro: #Bologna, fatta per #DeSilvestri: con l'ex #Torino accordo biennale #Calciomercato #SerieATIM - sebastdeporte : RT @NicoSchira: Alberto #Gilardino ha declinato la proposta del #Bologna per allenare la Primavera: il Campione del Mondo 2006 aspetta la #… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Bologna-#DeSilvestri, ci siamo: operazione in chiusura -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Bologna Fc calciomercato, c’è un’alternativa a Wind. Fari puntati sul norvegese Sorloth il Resto del Carlino Calciomercato, il Bologna prende De Silvestri: i dettagli

Stagione deludente per Lorenzo De Silvestri, quella appena trascorsa, come d'altronde non felicissima è stata l'annata di tutto il Torino. Per il difensore granata non è arrivato neppure un bonus in t ...

Calciomercato Bologna: fatta per De Silvestri, i dettagli

Lorenzo De Silvestri saluta il Torino e si appresta a vivere una nuova avventura, sempre in Serie A ma con la maglia del Bologna. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha ormai chiuso per ...

Stagione deludente per Lorenzo De Silvestri, quella appena trascorsa, come d'altronde non felicissima è stata l'annata di tutto il Torino. Per il difensore granata non è arrivato neppure un bonus in t ...Lorenzo De Silvestri saluta il Torino e si appresta a vivere una nuova avventura, sempre in Serie A ma con la maglia del Bologna. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha ormai chiuso per ...