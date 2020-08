Calcio, Messi vuole lasciare il Barcellona. Pesa sconfitta contro Bayern (Di lunedì 17 agosto 2020) Messi vuole lasciare il Barcellona e avrebbe già comunicato la sua decisione al club. Lo rivela l'Esporte Interativo che avrebbe raccolto le informazioni da una persona all'interno del club, che conosce molto bene l'argentino, e che ha rivelato di non aver mai visto Leo così determinato a partire come adesso. Il motivo sarebbe la mancanza di un progetto sportivo serio e vincente.All'inizio della stagione, Messi ha detto di non essere mai rimasto al Barcellona per soldi o per aver non subire una multa in caso di trasferimento, ma che voleva un forte progetto sportivo. Un anno dopo, il Barcellona ha concluso la stagione senza titolo e con la sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco. L'Esporte Interativo ha ... Leggi su ilfogliettone

