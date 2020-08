Calamarata con frutti di mare e asparagi (Di lunedì 17 agosto 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti 400 g di Calamarata , 200 g di calamari freschi, 200 di vongole veraci, 200 g di cozze italiane, 4 scampi freschi, 4 gamberi freschi sgusciati, 4 asparagi coltivati, olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, 1 pizzico di peperoncino in polvere, prezzemolo , sale Procedimento In una padella fate soffriggere l’aglio insieme con il peperoncino ed a un pugno di prezzemolo tritato; unite i calamari tagliati a cubetti e, ... Leggi su linkiesta

Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diven ...

Week Gastronomici d'(A)mare di Confcommercio, si parte il 20 agosto

PESARO – Anche per l’estate 2020 i Week Gastronomici d'(A)Mare di Confcommercio Pesaro e Urbino sono pronti a soddisfare i palati di tutti gli appassionati del buon gusto. Si parte da giovedì 20 agost ...

