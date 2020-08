Cagliari, Nainggolan sarà convocato per il ritiro pre-campionato (Di lunedì 17 agosto 2020) Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, farà parte della lista dei convocati per il ritiro dei rossoblu Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista Radja Nainggolan sarà convocato dal neo tecnico Eusebio Di Francesco per il ritiro pre-campionato del Cagliari. Nel pomeriggio la società rossoblu dovrebbe diramare sul proprio sito la lista dei convocati. Non è quindi da escludere una permanenza in terra sarda per il giocatore belga. L’ex centrocampista della Roma ha già lavorato nella stagione 2017-2018 con Di Francesco durante la loro esperienza giallorossa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

