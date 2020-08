Cagliari, diramati i convocati per il ritiro estivo: c’è Nainggolan, out Ionita (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Cagliari ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati di Eusebio Di Francesco in vista del ritiro pre-campionato Il Cagliari ha diramato la lista dei 27 convocati per il ritiro estivo in vista della nuova stagione di Serie A. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati da mister Eusebio Di Francesco: PORTIERI: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Niccolò Cabras; Alessio Cragno. DIFENSORI: Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Ivan Michelotti; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz; CENTROCAMPISTI: Filip Bradarić; Fabrizio Caligara; Riccardo Ladinetti; Nahitan Nández; Radja Nainggolan; Cristian Oliva; Marko ... Leggi su calcionews24

