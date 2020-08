Cagliari, Despodov positivo al Coronavirus: quarantena in Bulgaria. Il comunicato (Di lunedì 17 agosto 2020) Kiril Despodov è risultato positivo al Coronavirus.A comunicare l'esito del tampone effettuato sull'attaccante il Cagliari, club che detiene il suo cartellino, attraverso una nota ufficiale: "Kiril Despodov è risultato positivo al COVID-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra". La compagine rossoblù, intanto, ha regolarmente iniziato il ritiro pre-campionato. Nella lista dei convocati, per la suddetta ... Leggi su mediagol

