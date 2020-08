Burkina Faso, ucciso l’Imam Souaibou Cissé: era schierato contro il terrorismo (Di lunedì 17 agosto 2020) Souaibou Cissé, il grande imam di Djibo, nel nord del Burkina Faso, è stato ucciso. Nelle scorse ore è stata ritrovata la sua salma nei pressi di Tiléré, luogo dove il 73enne era stato rapito lo scorso martedì, mentre si trovava in viaggio su un taxi condiviso insieme ad altre persone. L’Imam, che ricopriva anche la carica di presidente della comunità musulmana della provincia di Soum nella regione del Sahel, è stato sequestrato da un gruppo di persone armate che hanno fermato il veicolo proveniente dalla capitale del Paese, Ouagadougou. A riportare la notizia è Africa ExPress, che spiega come i presunti terroristi abbiano fermato la corsa del taxi e controllato l’identità di tutti i passeggeri, per poi prelevare solamente ... Leggi su tpi

La situazione si era resa insostenibile, con violenze e continue prevaricazioni. La minacciava, costringendola a vivere in un costante stato di paura. Una donna di 24 anni originaria del Burkina Faso, ...

Botte e minacce alla moglie, trentaduenne allontanato da casa

MIRANO - Allontanato dalla casa familiare: questo il provvedimento che i carabinieri di Mirano hanno notificato questa mattina, mercoledì 12 agosto, a Z.F., 32 anni, originario del Burkina Faso per mi ...

