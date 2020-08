Buongiorno dalla Borsa 17 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) (TeleBorsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul Dow Jones; sulla stessa linea, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 11.164,45 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 23.096,8 punti. Shenzhen lievita dell’1,49% e archivia la seduta a 13.489 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%; Londra avanza dello 0,34%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,45%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime, con un +1,11% sul precedente. Allunga timidamente il passo Tenaris, che tratta con un modesto progresso dello 0,97%. Annunciato il PIL del ... Leggi su quifinanza

“Buongiorno Avvocato, ho chiesto alla mia fidanzata di sposarci, abbiamo organizzato tutto il matrimonio e ci siamo dimenticati delle pubblicazioni. Ci sposiamo tra tre settimane esatte, siamo ancora ...

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giorna ...

