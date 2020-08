Bundesliga, Angela Merkel esclude allentamento delle restrizioni negli stadi (Di lunedì 17 agosto 2020) Angela Merkel ha escluso che “per il momento” i tifosi possano tornare negli stadi per le partite di Bundesliga: lo hanno detto oggi alla Dpa fonti del suo partito. Nella prima riunione virtuale della leadership della Cdu dopo la pausa estiva, le fonti hanno affermato che la Merkel ha chiarito che non poteva esserci ulteriore allentamento delle restrizioni sul coronavirus nel calcio dato un aumento dei casi in Germania. I ministri della salute degli stati tedeschi avevano precedentemente concordato che un’apertura degli stadi ai tifosi prima del 31 ottobre non era consigliabile. La Lega calcio tedesca ha accettato la decisione nonostante fosse d’accordo con i club che avrebbero potuto far entrare ... Leggi su sportface

