Briatore attacca il governo: “Incapaci, il virus non gira solo di notte” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – “Volevano trovare un capro espiatorio simbolico e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno, potrebbero ribattezzarlo il virus del panettiere: che si alza la notte per lavorare e dorme di giorno. Questi qui sono degli incapaci: anche quando hanno riaperto dopo il lockdown avevano ideato delle misure che di fatto impedivano ai ristoranti di lavorare come il plexiglass o i tre metri tra i tavoli”. Così Flavio Briatore, intervistato dall’Adnkronos dopo i nuovi provvedimenti restrittivi sul coronavirus, si scaglia contro il governo. “Provvedimento acchiappa voti” Un lungo sfogo quello dell’imprenditore, che ritiene la chiusura delle ... Leggi su ilprimatonazionale

