Bresso, un nuovo blitz contro la vasca del Seveso (Di lunedì 17 agosto 2020) "Gli alberi non si tagliano. Sono il nostro futuro". Non si ferma la protesta di chi dice "no" al sacrificio di 4 ettari di Parco Nord per la creazione della vasca di laminazione che dovrà contenere ... Leggi su ilgiorno

"Gli alberi non si tagliano. Sono il nostro futuro". Non si ferma la protesta di chi dice “no” al sacrificio di 4 ettari di Parco Nord per la creazione della vasca di laminazione che dovrà contenere l ...Le esondazioni del Seveso sono un problema noto da molti anni, ma è nota anche la soluzione: solo che incontra resistenze trasversali e ostacoli di ogni tipo Almeno un paio di volte all’anno, diversi ...